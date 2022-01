Napoli, in estate pronto l’assalto a tre giocatori dell’Empoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ancora una volta il Napoli guarda in casa dell’Empoli per il futuro. Dopo i tanti acquisti degli scorsi anni poi diventati pedine fondamentali dei partenopei (vedi Zielinski e Di Lorenzo), Giuntoli è sulle tracce di tre giocatori del club toscano. Sotto la guida di Andreazzoli i tre stanno crescendo a vista d’occhio. Il primo nome è quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 su cui però c’è la concorrenza della Lazio e con una valutazione di circa 7 milioni di euro. Secondo calciatore sulla lista del ds azzurro Nedim Bajrami, fresco di rifiuto di trasferimento al Sassuolo e valutato al momento 10 milioni di euro. Infine si lavora per Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che sta ben figurando in Serie A. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ancora una volta ilguarda in casaper il futuro. Dopo i tanti acquisti degli scorsi anni poi diventati pedine fondamentali dei partenopei (vedi Zielinski e Di Lorenzo), Giuntoli è sulle tracce di tredel club toscano. Sotto la guida di Andreazzoli i tre stanno crescendo a vista d’occhio. Il primo nome è quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 su cui però c’è la concorrenza della Lazio e con una valutazione di circa 7 milioni di euro. Secondo calciatore sulla lista del ds azzurro Nedim Bajrami, fresco di rifiuto di trasferimento al Sassuolo e valutato al momento 10 milioni di euro. Infine si lavora per Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che sta ben figurando in Serie A. Thomas Cambiaso

