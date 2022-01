Meteo giovedì: primo fronte freddo, con pioggia, vento e neve (Di giovedì 20 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone perde colpi sul bordo destro sotto la spinta di un fronte di origine artica in discesa verso i Balcani. In misura minore riuscirà ad estendere la sua influenza più ad ovest, sconfinando a parte del Mediterraneo centrale e coinvolgendo così anche l’Italia tra giovedì e venerdì, principalmente le regioni centro-meridionali. Effetti molto più contenuti al Nord, ad eccezione di qualche pioggia sulla bassa Val Padana giovedì mattina nella fase iniziale del fronte. L’Aria fredda proveniente dall’Artico al seguito del fronte si riverserà sull’Italia, dando luogo ad un deciso calo delle temperature e a nevicate sull’Appennino in abbassamento fino a quote collinari venerdì. Meteo giovedì 20 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone perde colpi sul bordo destro sotto la spinta di undi origine artica in discesa verso i Balcani. In misura minore riuscirà ad estendere la sua influenza più ad ovest, sconfinando a parte del Mediterraneo centrale e coinvolgendo così anche l’Italia trae venerdì, principalmente le regioni centro-meridionali. Effetti molto più contenuti al Nord, ad eccezione di qualchesulla bassa Val Padanamattina nella fase iniziale del. L’Aria fredda proveniente dall’Artico al seguito delsi riverserà sull’Italia, dando luogo ad un deciso calo delle temperature e a nevicate sull’Appennino in abbassamento fino a quote collinari venerdì.20 ...

