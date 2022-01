Kessie elimina Bennacer, uragano Costa d'Avorio sui campioni algerini. Comore agli ottavi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Boom, a terra. La caduta dell'Algeria campione in carica fa molto rumore, più di quella di martedì del Ghana: la Costa d'Avorio stravince il big match 3 - 1 e si prende qualificazione e primo posto, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Boom, a terra. La caduta dell'Algeria campione in carica fa molto rumore, più di quella di martedì del Ghana: lad'stravince il big match 3 - 1 e si prende qualificazione e primo posto, ...

