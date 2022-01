Il Real continua a vincere: rimonta l'Elche in 10 e va ai quarti di Coppa del Re (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Real Madrid di Ancelotti non molla nulla. Le partite si accumulano e si allungano, però la voglia dei blancos resta intatta. Negli ottavi di finale della Copa del Rey il Madrid ha dato tutto e con ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) IlMadrid di Ancelotti non molla nulla. Le partite si accumulano e si allungano, però la voglia dei blancos resta intatta. Negli ottavi di finale della Copa del Rey il Madrid ha dato tutto e con ...

Advertising

ETGazzetta : Il Real continua a vincere: rimonta l'Elche in 10 e va ai quarti di Coppa del Re - nopinklover00 : RT @fragoIixie: il cielo continua a dare pioggia perchè skz got the real sun with them - The_Real_Ref : RT @BarillariDav: Anche oggi continua il presidio fuori da Montecitorio di Sara Cunial. Ieri hanno partecipato anche altre 3 deputate e 1 s… - Real_Hw2Sw : Se questa moria continua toccherà chiamarli Australian Closed. - Stasera_in_TV : REAL TIME: (23:25) 90 giorni per innamorarsi e poi - Dopo i 90 giorni, la vita continua (Docureality) #StaseraInTV 16/01/2022 #SecondaSerata -