(Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Il 2022 dei sondaggi si apre con poche novità rispetto a come si era chiuso il 2021, con il Pd che arretra ma è sempre in testa tra le liste e mantiene circa un punto e mezzo di vantaggio su FdI. Si stacca un po' la, che scende al 18,6% ma il calo più forte è quello del M5s, ai suoi(14,2%) da. Fa il suo debutto, anche nellaAGI/YouTrend, la federazione tra Azione e +Europa, che insieme valgono quasi il 5% facendo registrare un consenso analogo (per ora) alla somma delle due componenti separate.delle liste: Pd 21,1 (-0,2) FdI 19,7 (+0,1)18,6 (-0,4) M5s 14,2 (-1,2) Forza Italia 8,3 (+0,2) Azione/+Europa 4,8 (=) Italia Viva 2,1 (-0,1) Verdi 1,9 (=) Art.1-Mdp 1,8 (+0,1) Sinistra Italiana 1,6 ...

Advertising

fisco24_info : Il Pd e Lega arretrano, M5s ai minimi dall'inizio della legislatura. Cosa dice la Supermedia di Agi: AGI - Il 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega arretrano

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Piccolo passo indietro per la: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 18,7% ( - 0,1%). "... i grillini di Giuseppe Conte perdono l'1,1% eal 14,6%. Forza Italia è in rialzo dello 0,...... "Noi pronti al voto" Swg, infatti, fotografa il ritorno del Pd al ruolo di primo partito con il 20,5% (+0,4 rispetto alla scorsa settimana) e l'arretramento di Fratelli d'Italia,e Forza Italia.La Supermedia AGI/YouTrend vede il Pd a 21,1%, in calo dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione ma è sempre in testa e mantiene di circa un punto e mezzo il vantaggio su Fratelli d'Italia che s ...