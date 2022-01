Green pass sullo Stretto di Messina, Giovannini: "Lo Stato non impugnerà le ordinanze" (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Sulla questione dell'attraversamento nelle isole e, in particolare in merito alle ordinanze che hanno spoStato in avanti di un mese l'utilizzo del Green pass rafforzato nelle isole minori, «dopo una... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Sulla questione dell'attraversamento nelle isole e, in particolare in merito alleche hanno spoin avanti di un mese l'utilizzo delrafforzato nelle isole minori, «dopo una...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - alexm_mig : RT @Cortez1958: La LUCE IN FONDO al TUNNEL DI DRAGHI-Renzi? S'è spenta.Draghi, pur di non chiudere e non dare ristori, in 26 giorni (dal 23… - longagnani : RT @LSportCH: @longagnani @metaanto Sono svizzero e vivo in Svizzera. Non è vero che toglieranno il green pass purtroppo. Hanno prorogato l… -