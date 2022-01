Giro del mondo in volo da sola, a 19 anni è record per Zara Rutherford (Di giovedì 20 gennaio 2022) Zara Rutherford, 19 anni, è la più giovane donna ad aver mai compiuto il Giro del mondo in volo in solitaria. Doppia nazionalità britannica-belga, l’aviatrice è atterrata oggi all’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem nelle Fiandre occidentali dopo aver completato un viaggio in 41 paesi e coperto oltre 52mila chilometri in 155 giorni. Con la sua impresa ha battuto due record nei Guinness dei primati: quello dell’americana di origini afghane Shaesta Waiz, che aveva 30 anni quando ha circumnavigato il mondo da sola nel 2017, e quello per essere la prima donna a circumnavigare il mondo a bordo di un ultraleggero. Un traguardo raggiunto non senza difficoltà, come ricorda la Cnn. Partita il 18 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022), 19, è la più giovane donna ad aver mai compiuto ildelinin solitaria. Doppia nazionalità britca-belga, l’aviatrice è atterrata oggi all’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem nelle Fiandre occidentali dopo aver completato un viaggio in 41 paesi e coperto oltre 52mila chilometri in 155 giorni. Con la sua impresa ha battuto duenei Guinness dei primati: quello dell’americana di origini afghane Shaesta Waiz, che aveva 30quando ha circumnavigato ildanel 2017, e quello per essere la prima donna a circumnavigare ila bordo di un ultraleggero. Un traguardo raggiunto non senza difficoltà, come ricorda la Cnn. Partita il 18 ...

