GF Vip, Sophie contro Jessica: “È ingorda, le piacciono tutti” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo che sua madre Valeria Pasciuti è entrata in Casa per metterla in guardia su Jessica Selassié, che secondo la donna ci proverebbe con il fidanzato della figlia Alessandro Basciano, Sophie Codegoni si è arrabbiata al punto che quasi non parla più con quella che fino a qualche giorno fa considerava una delle sue migliori amiche. Non solo, perché parlando con Federica Calemme, ci è andata giù pesante definendo la principessa etiope “ingorda”, nonché una a cui piacciono tutti. Secondo Sophie, infatti, Jessica avrebbe messo gli occhi addosso un po’ a tutti i concorrenti maschi del GF Vip – perlomeno quelli papabili e single – tra cui anche Barù, ma non si accontenta e ora vorrebbe Alessandro. La Calemme ha cercato di far ragionare ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo che sua madre Valeria Pasciuti è entrata in Casa per metterla in guardia suSelassié, che secondo la donna ci proverebbe con il fidanzato della figlia Alessandro Basciano,Codegoni si è arrabbiata al punto che quasi non parla più con quella che fino a qualche giorno fa considerava una delle sue migliori amiche. Non solo, perché parlando con Federica Calemme, ci è andata giù pesante definendo la principessa etiope “”, nonché una a cui. Secondo, infatti,avrebbe messo gli occhi addosso un po’ ai concorrenti maschi del GF Vip – perlomeno quelli papabili e single – tra cui anche Barù, ma non si accontenta e ora vorrebbe Alessandro. La Calemme ha cercato di far ragionare ...

Advertising

colpadisoleil : Lulu che vuole dividere Soleil e sophie .. non ci riuscirai mai !!! #solphie #soleil #SoleilSorge #teamsoleil voti… - AleAle37837073 : Vergogna totale al grande fratello vip. VORREBBERO FAR PASSARE PER INCOERENTE SOPHIE, MA LA VERITA TUTTI LA SANNO E… - annangela_a : RT @colpadisoleil: Le #solphie che conquistano il mondo .. sophie prima e Soleil 2 .. votate #soleilstasi #SoleilSorge #soleilvip #teamsole… - colpadisoleil : Le #solphie che conquistano il mondo .. sophie prima e Soleil 2 .. votate #soleilstasi #SoleilSorge #soleilvip… - SoleileNicola : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6: Continuano le tensioni tra #Sophie e #Jessica… intanto #Alessandro Basciano sente la mancanza della principe… -