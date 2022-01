Fiamme gialle per la privacy Sgominata la banda della truffa Treccani

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È stata definita “ladel database”,dalle indagini del Nucleo speciale tutelae frodi tecnologicheGuardia di Finanza, coordinato dalla procuraRepubblica di Milano e, in particolare, dal pool guidato da Eugenio Fusco. Perquisizioni condotte nelle province di Napoli, Caserta e Milano. Quattro indagati – tre italiani di origine campana e un rumeno – per trattamento illecito dei dati.Gli approfondimenti di natura economica hanno consentito di ricostruire il rilevante giro d’affari per centinaia di migliaia di euro. “Il tipo di attività che abbiamo svelato è estremamente lucrativo e mina le garanzie dei consumatori. I dati personali sono l’oro nero del nostro tempo”, ha dichiarato il colonnello Gian Luca Berruti, comandante del gruppo ...

Nello specifico, lehanno effettuato una complessa indagine di polizia economico - finanziaria, anche con sviluppo di accertamenti bancari e invio di centinaia di questionari alle ...In dettaglio, lehanno effettuato una complessa indagine di polizia economico - finanziaria, anche con sviluppo di accertamenti bancari e invio di centinaia di questionari alle persone ...