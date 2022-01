Copa del Rey 2021/2022, il Real Madrid ai quarti: battuto l’Elche ai supplementari (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Real Madrid passa col brivido ai quarti di Copa del Rey e batte 2-1 l’Elche dopo i supplementari. Servono novanta minuti e l’extra time per assistere ad un gol. La prima rete della partita a sorpresa è dell’Elche che in superiorità numerica (rosso a Marcelo al 102?) si affida a Verdù – entrato in campo all’87’ – autore della rete del vantaggio. Ma l’1-0 dura poco, il Real si sveglia e al 108? trova il gol del pareggio con Isco. Al 115? si accende Eden Hazard che segna il gol che può dare la svolta ad una stagione fin qui molto sfortunata tra prove opache e infortuni. Nel finale c’è spazio anche per il doppio giallo per Milla: si spegne così il tentativo di assedio dei padroni di casa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilpassa col brivido aididel Rey e batte 2-1dopo i. Servono novanta minuti e l’extra time per assistere ad un gol. La prima rete della partita a sorpresa è delche in superiorità numerica (rosso a Marcelo al 102?) si affida a Verdù – entrato in campo all’87’ – autore della rete del vantaggio. Ma l’1-0 dura poco, ilsi sveglia e al 108? trova il gol del pareggio con Isco. Al 115? si accende Eden Hazard che segna il gol che può dare la svolta ad una stagione fin qui molto sfortunata tra prove opache e infortuni. Nel finale c’è spazio anche per il doppio giallo per Milla: si spegne così il tentativo di assedio dei padroni di casa. SportFace.

