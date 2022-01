Come lavorare sul PC da remoto con Iperius Remote (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il programma TeamViewer è diventato il punto di riferimento per tutti gli utenti che desiderano controllare a distanza un PC o vogliono fornire assistenza a parenti o amici in difficoltà con i computer. Ultimamente TeamViewer mostra spesso degli avvisi pubblicitari o degli impiegabili blocchi IP, che impediscono di utilizzare il programma in alcune circostanze. Se necessitiamo di lavorare sul PC da remoto possiamo utilizzare in alternativa Iperius Remote, un programma portable in grado di fornire pieno accesso ai computer utilizzando la connessione Internet. Nella guida che segue vi mostreremo Come configurare Iperius Remote per controllare un computer da remoto, Come fornire l'accesso non presidiato (così da connetterci in ogni ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il programma TeamViewer è diventato il punto di riferimento per tutti gli utenti che desiderano controllare a distanza un PC o vogliono fornire assistenza a parenti o amici in difficoltà con i computer. Ultimamente TeamViewer mostra spesso degli avvisi pubblicitari o degli impiegabili blocchi IP, che impediscono di utilizzare il programma in alcune circostanze. Se necessitiamo disul PC dapossiamo utilizzare in alternativa, un programma portable in grado di fornire pieno accesso ai computer utilizzando la connessione Internet. Nella guida che segue vi mostreremoconfigurareper controllare un computer dafornire l'accesso non presidiato (così da connetterci in ogni ...

