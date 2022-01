Codacons, il presidente Carlo Rienzi a processo: ha definito Fedez e Chiara Ferragni “ignoranti, delinquenti e approfittatori” (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Procura di Roma ha citato in giudizio il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per aver “offeso la reputazione” di Fedez e della moglie Chiara Ferragni, dipingendo i due come “ignoranti, delinquenti, approfittatori” e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez ‘sfruttino’ le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che reclamizzano, e che per fare beneficenza il rapper abbia in realtà fatto pubblicità alla Lamborghini. Il reato contestato al numero uno del Codacons, 75 anni, è di diffamazione ai danni del rapper milanese e della moglie Chiara Ferragni: la vicenda risale al 2020, quando durante le festività natalizie Fedez decise di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Procura di Roma ha citato in giudizio ildel, per aver “offeso la reputazione” die della moglie, dipingendo i due come “” e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez ‘sfruttino’ le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che reclamizzano, e che per fare beneficenza il rapper abbia in realtà fatto pubblicità alla Lamborghini. Il reato contestato al numero uno del, 75 anni, è di diffamazione ai danni del rapper milanese e della moglie: la vicenda risale al 2020, quando durante le festività nataliziedecise di ...

