Calcio: Lega A. Primo deposito lista 'Gruppo atleti' entro venerdì 21 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consiglio di Lega dà attuazione alla regolamentazione emanata dal Ministero della Salute e dalla Figc. MILANO - deposito di una lista di 25 calciatori per determinare il "Gruppo atleti", rinvio d'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consiglio didà attuazione alla regolamentazione emanata dal Ministero della Salute e dalla Figc. MILANO -di unadi 25 calciatori per determinare il "", rinvio d'...

Advertising

sportmediaset : Lega #SerieA: criteri e modi di compilazione del Gruppo Atleti per il Protocollo Covid. #SportMediaset… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lega A. Primo deposito lista 'Gruppo atleti' entro venerdì 21 - _cIarissa_ : Ma si può stare in più leghe del fantasanremo contemporaneamente? Perché sono entrata in una lega col mio ragazzo e… - Fantacalcio : UFFICIALE - Serie A, nuovo protocollo Covid: ecco come stilare la lista dei 25 giocatori - ilrossoeilnero2 : @MilanNewsit Se volete un calcio pulito..azzerate aia lega e figc... -