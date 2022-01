Biglietto-gate al Grande Fratello Vip: Alex e Delia sotto accusa, Soleil reagisce e Belli mostra l’enigma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima di scoprire in diretta di essere stato lasciato da Delia Duran, Alex Belli ospite di Casa Chi aveva parlato di un enigma e un bigliettino che avrebbe consegnato alla moglie prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Biglietto-gate al Grande Fratello Vip: Alex e Delia sotto accusa In maniera inconsapevole, io avevo lasciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prima di scoprire in diretta di essere stato lasciato daDuran,ospite di Casa Chi aveva parlato di un enigma e un bigliettino che avrebbe consegnato alla moglie prima del suo ingresso alVip.alVip:In maniera inconsapevole, io avevo lasciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Biglietto-gate al Grande Fratello Vip: Alex e Delia sotto accusa, Soleil reagisce e Belli mostra l’enigma - Dreambig51234 : @lareginaderoma Ma cos é questo biglietto gate? Che ha fatto Miriana ? - PozzuTu : @lareginaderoma Regina questo video del biglietto gate non esiste, è na sola inventata da qualcuno, quindi accerta… - SoniaDiana2004 : RT @InstantKarma_0: Troppo psicodramma: -l'aereo #solex -Del1a che lascia A -post di Alex un addio? Biglietto gate -il piangisteo di Manil… - calvdrinkvodka : Qualcuno può spiegarmi per bene il biglietto gate? Non ho ben capito anche se sto cercando di informarmi #gfvip -