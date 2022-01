Basket | Pallacanestro Cantù licenzia Robert Johnson | l’atleta statunitense non vaccinato contro il Covid vola verso Varsavia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La, una delle squadre dipiù titolate d’Italia, ha comunicato di “aver risolto il contratto con” perché non si èil-19. Il cestistaclasse 1995, sprovvisto di Green pass, non si allenava con i suoi compagni dal 10 gennaio e da quella data non ha disputato neanche una partita del campionato di A2., originario dell’Indiana, aveva con l’Acqua San Bernardo-Cinelandiauna media di 19,7 punti a partita, 4,9 rimbalzi e 4,1 assist. Una grande perdita per la squadra della provincia di Como, che deve lasciare andare, diretto secondo le voci di mercatoil Legia ...

Robert Johnson, giocatore didel Cantù, ha terminato la sua esperienza in Brianza per ... Bernardo - Cinelandia ParkCantù comunica di aver risolto il contratto in essere con l'...LaCantù, storica squadra lombarda diche ora milita in Serie A2, ha deciso di separarsi dal cestista americano Robert Johnson, che ha deciso di non vaccinarsi. L'annuncio è arrivato ...Ha totalizzato 5,5 punti di media in 16,3 minuti di utilizzo medio nelle 15 partite da lui disputate con la maglia gialloblu ...Riminese, era stato il primo non ravennate nella squadra di coach Brasini: "Generoso dentro e fuori dal campo" ...