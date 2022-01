Amici, ballerino aggredito e picchiato perché omosessuale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Protagonista dei tristi fatti che vi stiamo per raccontare è Simone Baroni, ballerino di Amici 14 (era il 2015 e quell’edizione fu vinta da i “The Colors”) e coreografo Mediaset che si occupa dei videoclip musicali di artisti del calibro di Mamhood e Annalisa. Sabato scorso a Roma, in zona San Giovanni, mentre usciva da un locale dove aveva trascorso la serata, Simone Baroni è stato accerchiato e picchiato da alcuni malviventi che gli hanno urlato “froc*io” prima di tirargli alcuni pugni. Successivamente Baroni si è recato al pronto soccorso, dove gli hanno dato una prognosi di cinque giorni, e in una caserma dei carabinieri a sporgere denuncia. Il ballerino ha anche denunciato l’episodio sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato le foto del labbro spaccato e gonfio e del viso tumefatto. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Protagonista dei tristi fatti che vi stiamo per raccontare è Simone Baroni,di14 (era il 2015 e quell’edizione fu vinta da i “The Colors”) e coreografo Mediaset che si occupa dei videoclip musicali di artisti del calibro di Mamhood e Annalisa. Sabato scorso a Roma, in zona San Giovanni, mentre usciva da un locale dove aveva trascorso la serata, Simone Baroni è stato accerchiato eda alcuni malviventi che gli hanno urlato “froc*io” prima di tirargli alcuni pugni. Successivamente Baroni si è recato al pronto soccorso, dove gli hanno dato una prognosi di cinque giorni, e in una caserma dei carabinieri a sporgere denuncia. Ilha anche denunciato l’episodio sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato le foto del labbro spaccato e gonfio e del viso tumefatto. Dello stesso argomento ...

itsaboutsara_ : RT @apicale_: ah quindi per Rai?? la vittoria alle gare regionali NEL PROPRIO STILE non è da tenere in considerazione per decretare la super… - icarvsplume : RT @apicale_: ah quindi per Rai?? la vittoria alle gare regionali NEL PROPRIO STILE non è da tenere in considerazione per decretare la super… - supertesa : RT @apicale_: ah quindi per Rai?? la vittoria alle gare regionali NEL PROPRIO STILE non è da tenere in considerazione per decretare la super… - apicale_ : ah quindi per Rai?? la vittoria alle gare regionali NEL PROPRIO STILE non è da tenere in considerazione per decretar… - giulia_dradi : @GaiaM001 @turbojr_ @MattiaZenzola vuole uscire, nel senso di voler tornare di nuovo a ballare e c'ha pure ragione,… -