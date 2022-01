Alda D’Eusanio su Signorini e Mediaset | “Ho fatto causa Katia Ricciarelli protetta | io cacciata”

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La scorsa edizione del GF Vip ha visto diverse squalifiche, ma quella che hapiù rumore è stata quella di. La conduttrice in diretta ha riportato una voce infondata – davvero sgradevole – su Laura Pausini e il suo compagno. L’ex gieffina si è subito scusata, ma le è servito a poco: “Mi dispiace per aver detto quelle cose e mi scuso tantissimo. Adesso le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice“. A distanza di un annoha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e sul settimanale Nuovo ha paragonato la sua situazione a quella diper le frasi razziste: “Ho. Per due mesi ho aspettato ...