“Weird | The Al Yankovic Story” | Daniel Radcliffe sarà il protagonista

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)(The Lost City, franchise di Harry Potter) è stato scelto per interpretare il musicista “Al”in: The Al, un film biografico Roku Original di Funny or Die e Tango chedisponibile per lo streaming esclusivamente su The Roku Canale. Di cosa parlerà “Al”in: The Al? Secondo la descrizione ufficiale, esplorerà… ogni aspetto della vita di, dalla sua fulminea ascesa alla fama, con i primi successi come ‘Eat It’ e ‘Like a Surgeon’; le sue torride relazioni amorose con le celebrità e IL SUO FAMOSO stile di vita depravato .: The Al ...