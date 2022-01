Un team di sei persone per spalare la neve, la loro incapacità diventa virale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Voglia di lavorare saltami addosso". E' il primo commento che verrebbe da fare guardando questo video, diventato virale sui social. Un gruppo di sei operatori raccoglie la neve con la pala per poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Voglia di lavorare saltami addosso". E' il primo commento che verrebbe da fare guardando questo video,tosui social. Un gruppo di sei operatori raccoglie lacon la pala per poi ...

"Voglia di lavorare saltami addosso". E' il primo commento che verrebbe da fare guardando questo video, diventato virale sui social. Un gruppo di sei operatori raccoglie la neve con la pala per poi scaraventarla, senza troppa foga né impegno a dirla tutta, a pochi centimetri dal punto di prelievo? E chissà se dopo tanto lavoro hanno pure fatto ...

