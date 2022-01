Toninelli assicura di non aver mai autorizzato proroghe di concessioni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Su Onorato non ho nulla da dire. Io ho fatto solo ciò che si doveva fare. Cioè ho detto che si fanno le gare e non ledelle convenzioni». L’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Cinque Stelle Daniloin un colloquio con La Stampa spiega la sua posizione sull’inchiesta milanese per traffico d’influenza che vede indagati Beppe Grillo e il patron del gruppo di navigazione Moby-Cin Tirrenia Vincenzo Onorato. Nell’inchiesta della procura di Milano, l’accusa ipotizza che l’imprenditore abbia tentato di influenzare le politiche del governo Conte in tema di interventi in favore di Moby, in cambio di contratti pubblicitari a Casaleggio Associati srl e a Beppe Grillo srl per un milione e 50 mila euro di euro. Secondo le ipotesi degli investigatori, Grillo avrebbe veicolato tramite alcuni parlamentari e altre volte rivolgendosi ...