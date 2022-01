Spari contro gli ambulatori del Pascale di Napoli | distrutta una finestra

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Follia all’ex ospedale Ascalesi di via Egiziaca a Forcella: un proiettile ha spaccato unadel secondo piano dell’edificio che oggi ospita glidell’Istituto per la cura dei tumori. Fortunatamente non risultano feriti. A ritrovare l’ogiva un medico alle 9:00 di questa mattina. Poco dopo, il direttore sanitario della struttura ha allertato le L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

iltirreno : L'uomo si è barricato in casa con il padre anziano. Sul posto le ambulanze e la polizia - iltirreno : + + + Viareggio, spari contro un vigile del fuoco durante un tso + + + ??Tutti gli aggiornamenti:… - MMoscadelli : RT @iltirreno: +++ Torre del Lago, spari contro un vigile del fuoco durante un tso - iltirreno : +++ Torre del Lago, spari contro un vigile del fuoco durante un tso - CEustacchi : Una gran bella guerra contro Putin o gli alieni li risparmierebbe un bel po di casini tanto gli spari sono per noi. -

Un agente di polizia ha aperto il fuocoalcuni ricercati nella centralissima rue de la Buffa: le autorità francesi hanno invitato la popolazione ad evitare la zona interessata ...... gli agenti della polizia provinciale, che costituiscono la task forcela processionaria ed ... con i Comuni che emanano precise ordinanze per delimitare la zona deglie proprio per evitare ...Dramma alle porte di Torino. Un uomo di 71 anni, Corrado Aramino, ha sparato alla compagna, la 63enne Silvana Laurent, prima di uccidersi con un'altra pistola. È accaduto ieri ...VIAREGGIO. Spari in via Boheme a Torre del lago. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la polizia municipale di Viareggio stava eseguendo un Tso nei confronti di un 44enne residente nella frazion ...