Sampdoria, Sensi pronto a vestire il blucerchiato: oggi l’incontro decisivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati spingono per Sensi e oggi andrà in scena l’incontro decisivo con l’Inter oggi può essere la giornata di Stefano Sensi alla Sampdoria. Le due società si incontreranno per definire il prestito del centrocampista che all’Inter ha avuto poco spazio, anche per una sfortunatissima sequenza di infortuni. Se il vertice andasse a buon fine, Sensi potrebbe sostenere le visite mediche e da quel punto ogni momento potrebbe essere quello buono per l’annuncio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato: i blucerchiati spingono perandrà in scenacon l’Interpuò essere la giornata di Stefanoalla. Le due società si incontreranno per definire il prestito del centrocampista che all’Inter ha avuto poco spazio, anche per una sfortunatissima sequenza di infortuni. Se il vertice andasse a buon fine,potrebbe sostenere le visite mediche e da quel punto ogni momento potrebbe essere quello buono per l’annuncio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in arrivo #Sensi in prestito secco dall'@Inter - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI è il primo rinforzo per Marco Giampaolo #SkySport… - MarcoBovicelli : #Sampdoria, è #Sensi il primo regalo per Marco #Giampaolo (atteso mercoledì a Bogliasco): c’è il si del giocatore,… - news24_inter : Giornata decisiva per #Sensi alla #Sampdoria ? - RetwInter : RT @it_inter: #Giampaolo ha già parlato con #Sensi, anche #Mancini ha consigliato al centrocampista dell'Inter di andare alla Sampdoria D… -