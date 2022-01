Advertising

Gazzetta_it : Rivincita Sonego su Otte, Nadal avanti tutta #ausopen - infoitsport : Australian Open 2022, Lorenzo Sonego si prende la rivincita e batte Oscar Otte in quattro set - zazoomblog : Australian Open 2022 rivincita Sonego: Otte sconfitto in quattro set - #Australian #rivincita #Sonego: - newsfresche : RT @OA_Sport: #AusOpen Lorenzo Sonego si prende la rivincita nei confronti di Oscar Otte e si qualifica al terzo turno - sportface2016 : #AusOpen 2022, rivincita #Sonego: #Otte sconfitto in quattro set -

Ultime Notizie dalla rete : Rivincita Sonego

Lorenzo. Epa? Questa volta invece le cose sono andate in modo diverso. Dopo l'inevitabile nervosismo iniziale, i due break subiti a freddo, i tanti errori con il rovescio e una ...Australian Open 2022, Lorenzosi prende lae batte Oscar Otte in quattro set " OA SportVittoria in tre set per la testa di serie N.6. Rafa sempre in controllo del match, ma a tratti il teutonico è stato capace di metterlo in difficoltà ...Nel primo set, dopo una fase di studio, Otte prende il largo dal sesto game. Non a caso matura il terzo break del parziale per lui e il 6-2 è la logica conseguenza. Dopo un brutto primo set, Lorenzo h ...