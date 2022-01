Rally, ancora una gara da assegnare nel calendario. Il Regno Unito resta assente (Di mercoledì 19 gennaio 2022) resta ancora un vuoto nel calendario del FIA World Rally Championship, campionato che scatterà domani con le prime due speciali del Rally di Montecarlo. Il week-end del 18 al 21 agosto sembrava destinato ad un ritorno dei protagonisti nel Regno Unito, ma tutto è cambiato negli ultimi giorni. Hugh Chambers, CEO di Motorsport UK, ha rilasciato alla stampa la propria opinione in merito come riporta ‘Motorsport.com’: “Un evento WRC nel Regno Unito è complesso, serve l’aiuto del Governo centrale. Siamo un’organizzazione di membri senza scopo di lucro che non è costituita per finanziare direttamente eventi come il WRC”. Con il Regno Unito fuori dai giochi cresce la possibilità di ritrovare due manifestazioni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)un vuoto neldel FIA WorldChampionship, campionato che scatterà domani con le prime due speciali deldi Montecarlo. Il week-end del 18 al 21 agosto sembrava destinato ad un ritorno dei protagonisti nel, ma tutto è cambiato negli ultimi giorni. Hugh Chambers, CEO di Motorsport UK, ha rilasciato alla stampa la propria opinione in merito come riporta ‘Motorsport.com’: “Un evento WRC nelè complesso, serve l’aiuto del Governo centrale. Siamo un’organizzazione di membri senza scopo di lucro che non è costituita per finanziare direttamente eventi come il WRC”. Con ilfuori dai giochi cresce la possibilità di ritrovare due manifestazioni ...

