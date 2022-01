Peste suina, l'emergenza si aggrava: ora è zona rossa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ministero della Salute ha disposto ulteriori misure stringenti per fermare il focolaio di Peste suina africana riscontrato in un'area infetta che riguarda 78 Comuni in Piemonte e 36 in Liguria.Le nuove misure prevedono la... Leggi su today (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ministero della Salute ha disposto ulteriori misure stringenti per fermare il focolaio diafricana riscontrato in un'area infetta che riguarda 78 Comuni in Piemonte e 36 in Liguria.Le nuove misure prevedono la...

Advertising

fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - sole24ore : Peste suina, primi stop alle esportazioni di salumi e carni made in Italy - Corriere : Allarme peste suina, 114 comuni in Liguria e Piemonte in zona rossa - OttaviDeborah : RT @Virus1979C: Peste suina, Regione Liguria: “Abbattimento immediato di tutti i maiali nella zona rossa” - GazzettadiSiena : Il presidente di Fedagripesca Tistarelli: “Niente panico ma massima attenzione: appello agli allevatori” -