Advertising

Eurosport_IT : 24 anni dopo, sarà ancora: 'QUATTRO SOTTO ZERO ' ???? - ilpost : Agli atleti delle Olimpiadi di Pechino è stato detto di lasciare i telefoni a casa - Agenzia_Ansa : La Cina mette in guardia gli atleti stranieri delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che potrebbero incorrere in… - Marilenapas : RT @ilpost: Agli atleti delle Olimpiadi di Pechino è stato detto di lasciare i telefoni a casa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pechino 2022, Cina ad atleti: punizioni per discorsi anticinesi #Pechino2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

In vista dell'apertura delle Olimpiadi invernali di, la Cina ha avvertito gli atleti stranieri che potrebbero incorrere in punizioni se si lasciassero andare a discorsi o prese di posizione contro lo spirito olimpico e, soprattutto, contro ...La Cina mette in guardia gli atleti stranieri delle Olimpiadi invernali diche potrebbero incorrere in punizioni per i discorsi o le prese di posizione in violazione dello spirito olimpico e della legge cinese, alimentando i timori per le restrizioni alla ...Freestyle: la caduta durante l'ultima prova di CdM a Nikiska, comunque chiusa al terzo posto, ha lasciato il segno non solo in volto a Fanny Smith.Roma, 19 gen. “Le dichiarazioni rilasciate dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Pechino sono gravi e preoccupanti. Gettano una cappa soffocan ...