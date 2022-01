Pavia, pensionato muore al cimitero: è caduto in una botola durante il funerale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un pensionato cade in una botola rimasta aperta al cimitero e muore. La Procura di ha aperto un'inchiesta sulla morte di Roberto Cavanna, 77 anni, pensionato di Stradella (Pavia), caduto in una botola ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uncade in unarimasta aperta al. La Procura di ha aperto un'inchiesta sulla morte di Roberto Cavanna, 77 anni,di Stradella (),in una...

