Pagelle Sassuolo Cagliari | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Harroui al termine del primo tempo: Carboni al termine del primo tempoAl termine delTABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena: Sassuolo-Verona, le pagelle dei gialloblù, Barà k e Caprari su tutti - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport: Sassuolo-Verona 2-4, le pagelle dei gialloblù - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Sassuolo-Verona 2-4, le pagelle di Baràk - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport: Sassuolo-Verona 2-4, le pagelle dei gialloblù - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena: Sassuolo-Verona, le pagelle dei gialloblù, Baràk e Caprari su tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sassuolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Cagliari Ledei protagonisti del match trae Cagliari, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Harroui al termine del ...A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Cagliari 1 - 0 Unisciti al nostro canale Telegram! 30 Il Cagliari prova timidamente a farsi ...Sassuolo-Cagliari: dove vederla in tv? La diretta TV di Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su Italia 1. La diretta inizierà dal Mapei Stadium mercoledì 19 gennaio alle 17.30. Sassuolo-Cagli ...Si fa chiarezza in casa Sassuolo. Tra i giocatori risultati positivi al Covid nel club c'è anche Domenico Berardi. La società neroverde nei giorni scorsi ...