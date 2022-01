No vax prestò servizio come volontario in un hub vaccinale: morto a 66 anni di Covid (Di mercoledì 19 gennaio 2022) volontario della protezione civile, e No Vax dichiarato, è morto nei giorni scorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Forlì a seguito della gravi complicanze polmonari provocate dal... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 gennaio 2022)della protezione civile, e No Vax dichiarato, ènei giorni scorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Forlì a seguito della gravi complicanze polmonari provocate dal...

Covid, Princi: 'I sanitari offrano un supporto per i vaccini nelle scuole' 'L'entusiasmo del nuovo corso della Regione - sottolinea ancora Princi - ha contagiato anche le famiglie, lo abbiamo riscontrato con gli Open Vax School Days. Da qui l'idea del Presidente Occhiuto di ...

