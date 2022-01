Monica Bertini, chi è e dove lavora (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bellissima ma soprattutto talentuosa, Monica Bertini è uno dei volti più rappresentativi del giornalismo sportivo italiano, ed è diventata col passare degli anni un vero e proprio simbolo di Mediaset. Durante la sua carriera ha lavorato per Sportitalia, Sky Sport, fino ad arrivare a Pressing, senza dubbio uno dei programmi sportivi più celebri e amati del panorama televisivo italiano. Monica Bertini, la carriera nel mondo del giornalismo Monica Bertini è nata il 14 maggio 1983, a Parma, e si è diplomata al liceo scientifico. Si è trasferita poi a Milano per iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo all’Università IULM. La giornalista sportiva ha dichiarato più di una volta che il calcio è sempre stata una sua grandissima passione, sin ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bellissima ma soprattutto talentuosa,è uno dei volti più rappresentativi del giornalismo sportivo italiano, ed è diventata col passare degli anni un vero e proprio simbolo di Mediaset. Durante la sua carriera hato per Sportitalia, Sky Sport, fino ad arrivare a Pressing, senza dubbio uno dei programmi sportivi più celebri e amati del panorama televisivo italiano., la carriera nel mondo del giornalismoè nata il 14 maggio 1983, a Parma, e si è diplomata al liceo scientifico. Si è trasferita poi a Milano per iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo all’Università IULM. La giornalista sportiva ha dichiarato più di una volta che il calcio è sempre stata una sua grandissima passione, sin ...

