Lombardia, il Consiglio regionale approva lo psicologo di base gratis: al via la sperimentazione nelle Case di Comunità (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione presentata da Niccolò Carretta (Azione) che istituisce lo psicologo di base gratuitamente. Nello specifico, il servizio ne prevede l’introduzione anche sperimentale nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati oltre che nelle equipe di medicina territoriale. Vuole inoltre istituire un fondo regionale dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e si impegna per la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della popolazione e di favorire l’inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali – Case della Comunità. “Il tema della salute mentale sta diventando sempre più urgente”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildellahato la mozione presentata da Niccolò Carretta (Azione) che istituisce lodigratuitamente. Nello specifico, il servizio ne prevede l’introduzione anche sperimentale nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati oltre cheequipe di medicina territoriale. Vuole inoltre istituire un fondodedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e si impegna per la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della popolazione e di favorire l’inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali –della. “Il tema della salute mentale sta diventando sempre più urgente”, ha ...

