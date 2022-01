Le maniere Fuortes sconquassano la Rai

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La guerra totale nella Rai tra l’ade il sindacato Domani, pagina 8, di Daniele Martini. Il budget aziendale del 2022 approvato per il rotto della cuffia, lo sciopero dei giornalisti contro il taglio dei telegiornali regionali della notte, la convocazione d’urgenza della Commissione parlamentare di Vigilanza richiesta dal segretario Michele Anzaldi, una conferenza stampa di fuoco in cui i rappresentanti del giornalismo italiano hanno protestato contro il rifiuto di trasmettere un video comunicato prodotto dall’Usigrai, l’Unione sindacale dei giornalisti Rai. E ora il caso dei condirettori della Tgr, la Testata giornalistica regionale che sta montando come un soufflé, e la questione del canone, «basso rispetto al resto d’Europa» e incerto. Ad appena sette mesi di distanza dalla nomina sta diventando un percorso minato il cammino alla Rai di Carlo ...