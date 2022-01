L’attore Gaspard Ulliel è morto a 37 anni in un incidente di sci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'attore francese Gaspard Ulliel è morto a 37 anni per le conseguenze di una caduta sulle piste da sci. L'uomo, in vacanza con la famiglia in Savoia, ieri, poco dopo le 16, era stato ritrovato in stato di incoscienza su una pista da sci dopo la collisione con un altro sciatore all'incrocio tra due piste blu, secondo un portavoce dell'impianto sciistico citato da France Bleu-Pays-de-Savoie, che evoca un grave trauma cranico. Per circa un'ora e un quarto Ulliel è stato assistito sul posto prima di venire trasportato in elicottero all'ospedale CHU di Grenoble.È lo stesso ospedale dove nel 2013 venne ricoverato Michael Schumacher, sempre dopo un incidente sulla pista da sci. La procura di Albertville ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per determinare le cause della tragedia. "La sua ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'attore francesea 37per le conseguenze di una caduta sulle piste da sci. L'uomo, in vacanza con la famiglia in Savoia, ieri, poco dopo le 16, era stato ritrovato in stato di incoscienza su una pista da sci dopo la collisione con un altro sciatore all'incrocio tra due piste blu, secondo un portavoce dell'impianto sciistico citato da France Bleu-Pays-de-Savoie, che evoca un grave trauma cranico. Per circa un'ora e un quartoè stato assistito sul posto prima di venire trasportato in elicottero all'ospedale CHU di Grenoble.È lo stesso ospedale dove nel 2013 venne ricoverato Michael Schumacher, sempre dopo unsulla pista da sci. La procura di Albertville ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per determinare le cause della tragedia. "La sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - ilpost : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel - SkyTG24 : È morto l’attore francese #GaspardUlliel, fatale un incidente in sci. Aveva 37 anni. - allina73 : RT @SkyTG24: È morto l’attore francese #GaspardUlliel, fatale un incidente in sci. Aveva 37 anni. - pbtdp258 : RT @SkyTG24: È morto l’attore francese Gaspard Ulliel, fatale l’incidente in sci. Aveva 37 anni -