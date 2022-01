Lamborghini - Rouven Mohr è il nuovo direttore tecnico

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è ilchief technical officer della. Il manager tedesco, che ha lavorato recentemente all'Audi dopo essere già stato presso la Casa di Sant'Agata per seguire lo sviluppo di tutti gli attuali modelli in gamma, è chiamato ora a seguire l'importante transizione tecnologica del Toro verso l'elettrificazione. Il ceo Stephan Winkelmann, d'altronde, ha già indicato la via nei mesi scorsi: il V12 aspirato rimarrà il più a lungo possibile, ma in variante plug-in hybrid: un propulsore che vedremo, quindi, sull'erede della Aventador. Ci sarà poi una elettrica pura, un quarto modello in gamma che potrebbe avere le sembianze di una GT 2+2 rialzata. Reggiani si dedica al motorsport.sostituisce Maurizio Reggiani, che è stato nominato vice presidente del settore motorsport: si ...