Il 20 gennaio esce La bambina più forte del mondo, una favola per tutte le età, che parla di sogni, ambizioni, paure, cadute e risalite. E l'autrice è impegnata in prima linea affinché le donne dello sport siano sempre più forti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Era un mattina d'estate quando Stella varcò, per la prima volta, il cancello di Villa Gentile»: inizia così la favola, bellissima, La bambina più forte del mondo, firmata da Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del Coni ed ex martellista, in uscita il 20 gennaio per Salani Editore e illustrato da Roberto Irace. È la storia di un sogno, quello di una bambina che vuole diventare lanciatrice di martello, sport "da maschi" precluso alle ragazze, ma anche lezione di vita, dove accanto al coraggio e alla determinazione ci sono sconfitte e momenti bui, paure inevitabili, che a volte possono essere chiuse in un cassetto, altre disorientano. La cover de La bambina più forte del mondo di ...

