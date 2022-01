I vipponi si risvegliano e pensano che Delia Duran stia recitando | tutto un circo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 oggi tira un’aria ben diversa e non solo perchè qualcuno fuori dalla casa ha urlato un messaggio che invita i concorrenti ad aprire gli occhi sue Alex Belli. Il comportamento della modella, non sta piacendo anche alle persone che le si erano avvicinate in questi giorni. In particolare Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, dopo aver sentito cheè ancora follemente innamorata di Alex e sta pensando di perdonarlo ( dopo che ieri aveva detto di volerlo lasciare) hanno iniziato a credere che la venezuelana non sia poi così sincera. Ma non sono le sole a crederlo. Dello stesso avviso anche altri, ad esempio Katia e Davide che parlando anche con Giucas hanno commentato: “Se dicesse che è qui per lavorare, non ci sarebbe nulla di male ma è inutile che continua a ...