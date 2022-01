Giornale: le scuse dell’Aia per Serra creano un precedente (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Cosa mai viste a San Siro”, scrive Elia Pagnoni sulle pagine de Il Giornale a proposito di punto accaduto nella partita tra il Milan e lo Spezia. Si parte con l’errore dell’arbitro Serra per il gol di Messias, ma “gli abbagli arbitrali sono sempre dietro l’angolo” Certo che nell’era del Var, in cui si possono rimediare anche le sviste più colossali, stride una situazione in cui il regolamento impedisce di cancellare un errore riconosciuto addirittura in diretta dall’arbitro stesso Mai visto anche il gesto di Rebic che prende la testa di Serra tra le mani per consolarlo dopo l’errore. Ma sono le scuse dell’Aia, che chiama i dirigenti del Milan immediatamente dopo la fine della partita che creano maggiore confusione, perché se è vero che è un comportamento apprezzabile in quanto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Cosa mai viste a San Siro”, scrive Elia Pagnoni sulle pagine de Ila proposito di punto accaduto nella partita tra il Milan e lo Spezia. Si parte con l’errore dell’arbitroper il gol di Messias, ma “gli abbagli arbitrali sono sempre dietro l’angolo” Certo che nell’era del Var, in cui si possono rimediare anche le sviste più colossali, stride una situazione in cui il regolamento impedisce di cancellare un errore riconosciuto addirittura in diretta dall’arbitro stesso Mai visto anche il gesto di Rebic che prende la testa ditra le mani per consolarlo dopo l’errore. Ma sono le, che chiama i dirigenti del Milan immediatamente dopo la fine della partita chemaggiore confusione, perché se è vero che è un comportamento apprezzabile in quanto ...

