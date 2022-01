Giacomo Urtis: chi è l’ex fidanzato famoso? Non è Corona ma un tronista di Uomini e Donne: i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua il toto nomi intorno al misterioso ex fidanzato famoso di Giacomo Urtis: dopo Fabrizio Corona, infatti, un nuovo nome si fa largo tra le varie ipotesi e pare appartenga ad un ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Gf VIP, Delia Duran lascia Alex Belli in diretta: la... Leggi su donnapop (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua il toto nomi intorno al misterioso exdi: dopo Fabrizio, infatti, un nuovo nome si fa largo tra le varie ipotesi e pare appartenga ad un exdi. Scopriamo tutti iin merito. Leggi anche: Gf VIP, Delia Duran lascia Alex Belli in diretta: la...

Advertising

luciaD4567 : @nessundubbio Secondo me dipende molto da come lo vivi Se sei un personaggio forte, che piace, ti fanno il lavaggio… - ali_eenaa : RT @oocGFVIP: Giacomo Urtis: “bravissimo cioè veramente bravo!” - dena6978 : @Viperissima_ Non Giacomo Urtis che mentre canta 'Casta Diva' si tocca le tette. VOLOOOO ?????? - purple_halfmoon : Se chiudete gli occhi sembra Giacomo Urtis durante lo spettacolo #jeru - ali_eenaa : RT @dena6978: Non Giacomo Urtis che mentre cantava 'Casta Diva' si toccava le tette. AHAHAHAHAHAHAHAHAHA #gfvip #jessvip #jerù https://t.co… -