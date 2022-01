Facciamo spazio alla Generazione futuro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vanity Fair torna in edicola con la seconda parte del suo progetto internazionale dedicato all’Europa. Questa volta, le edizioni italiana, francese e spagnola uniscono le forze per raccontare la «Generazione futuro», una compagine di artisti, attivisti e pionieri che con determinazione e ottimismo stanno disegnando la nostra nuova casa comune. «Non sono tutti giovanissimi, e l’età non è la condizione più importante per descriverli», spiega Simone Marchetti, European Editorial Director di Vanity Fair: «Ciò che li accomuna è la voglia fortissima di farsi ascoltare, di demolire luoghi comuni, di scardinare antichi pregiudizi e di provare in ogni modo a utilizzare il dolore, le difficoltà, le discriminazioni che hanno subito per farne qualcosa di diverso e migliore per tutti». È la seconda parte del progetto iniziato lo scorso novembre con un tributo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vanity Fair torna in edicola con la seconda parte del suo progetto internazionale dedicato all’Europa. Questa volta, le edizioni italiana, francese e spagnola uniscono le forze per raccontare la «», una compagine di artisti, attivisti e pionieri che con determinazione e ottimismo stanno disegnando la nostra nuova casa comune. «Non sono tutti giovanissimi, e l’età non è la condizione più importante per descriverli», spiega Simone Marchetti, European Editorial Director di Vanity Fair: «Ciò che li accomuna è la voglia fortissima di farsi ascoltare, di demolire luoghi comuni, di scardinare antichi pregiudizi e di provare in ogni modo a utilizzare il dolore, le difficoltà, le discriminazioni che hanno subito per farne qualcosa di diverso e migliore per tutti». È la seconda parte del progetto iniziato lo scorso novembre con un tributo ...

Sanremo 2022, facciamo il punto: perché non ci sarà il palco esterno, Orietta Berti sarà ‘in… Il Fatto Quotidiano Vanity Fair, facciamo spazio alla Generazione futuro Dopo il numero speciale europeo dedicato alla memoria, le edizioni di Italia, Spagna e Francia di Vanity Fair tornano a unire le forze per celebrare i pionieri che stanno costruendo la nuova casa comu ...

Sangiovanni: «E adesso ascoltate la nostra voce» L’unicità, che è la cosa a cui tiene più di tutto. I desideri, che ha appena iniziato a realizzare. Lo smarrimento, che certi cambiamenti portano. A un passo dal suo primo Sanremo, Sangiovanni è un tr ...

