Elkann dice no a Todt e Rossi: obiettivo mantenere l’equilibrio in Ferrari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inaspettata fumata nera dalla Ferrari per Jean Todt e Valentino Rossi. Due grandi nomi per la storia del motorsport, che non sembrano però rientrare ora tra quelli di Maranello. Una decisiva scelta, quella del presidente John Elkann, che pare aver escluso dal suo team sia l’ex numero 1 della FIA che il fuoriclasse di Tavullia. Smentiti così i rumors degli ultimi tempi. Una speranza ormai spenta quella della grande ricomparsa in Ferrari del suo ex team principal, come sventato il sogno di un Valentino Rossi per la prima volta nel mondo GT con una Rossa. Optano quindi per il no a Todt e Rossi, Elkann e Antonello Coletta, evitando di stravolgere l’attuale equilibrio raggiunto in Ferrari per esaudirne i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inaspettata fumata nera dallaper Jeane Valentino. Due grandi nomi per la storia del motorsport, che non sembrano però rientrare ora tra quelli di Maranello. Una decisiva scelta, quella del presidente John, che pare aver escluso dal suo team sia l’ex numero 1 della FIA che il fuoriclasse di Tavullia. Smentiti così i rumors degli ultimi tempi. Una speranza ormai spenta quella della grande ricomparsa indel suo ex team principal, come sventato il sogno di un Valentinoper la prima volta nel mondo GT con una Rossa. Optano quindi per il no ae Antonello Coletta, evitando di stravolgere l’attuale equilibrio raggiunto inper esaudirne i ...

