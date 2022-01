È davvero quello che sembra? L’incredibile storia di Doug (che potrebbe entrare nel libro dei record) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata trovata una patata che potrebbe essere il tubero più grande del mondo; un test del DNA sarà effettuato per confermare che si tratti davvero di una patata. A ritrovare la patata da 7.8 kg sono stati Colin e Donna Craig-Brown nel loro orto, ad Agosto. Al tubero, che pesa il doppio di un neonato, hanno dato il soprannome ‘Doug’. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il tubero Neozelandese dovrà essere analizzato per provarne l’appartenenza alla specie prima di poter entrare nel libro dei record. La coppia c’è rimasta male: Colin ha confermato che un campione di Doug dovrà essere spedito in Scozia per gli accertamenti, nonostante i controlli già effettuati da esperti, agronomi e scienziati. L’uomo ha dichiarato: “Credono che l’abbia modificato ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata trovata una patata cheessere il tubero più grande del mondo; un test del DNA sarà effettuato per confermare che si trattidi una patata. A ritrovare la patata da 7.8 kg sono stati Colin e Donna Craig-Brown nel loro orto, ad Agosto. Al tubero, che pesa il doppio di un neonato, hanno dato il soprannome ‘’. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il tubero Neozelandese dovrà essere analizzato per provarne l’appartenenza alla specie prima di poterneldei. La coppia c’è rimasta male: Colin ha confermato che un campione didovrà essere spedito in Scozia per gli accertamenti, nonostante i controlli già effettuati da esperti, agronomi e scienziati. L’uomo ha dichiarato: “Credono che l’abbia modificato ...

È davvero quello che sembra? L'incredibile storia di Doug (che potrebbe entrare nel libro dei record)

