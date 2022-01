Covid Brasile oggi, più di 132mila contagi in 24 ore: nuovo record (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In Brasile sono stati 132.254 i nuovi contagi Covid confermati ieri dalle autorità sanitarie, un nuovo record nel Paese che dall’inizio della pandemia ha segnalato più di 23,2 milioni di contagi. Si sono anche registrati altri 317 morti, un dato in aumento ma ben lontano dai 3.000 decessi al giorno nella primavera dello scorso anno. Il bollettino aggiornato parla di un totale di 621.578 vittime. Sul fronte della campagna vaccinale, secondo le autorità sanitarie, circa il 70% della popolazione ha ricevuto due dosi di un vaccino anti-Covid e 25 milioni di persone anche la terza. Questa settimana sono iniziate nel Paese, con una popolazione di oltre 210 milioni di persone, le somministrazioni ai bambini di età compresa tra i 5e gli 11 anni. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Insono stati 132.254 i nuoviconfermati ieri dalle autorità sanitarie, unnel Paese che dall’inizio della pandemia ha segnalato più di 23,2 milioni di. Si sono anche registrati altri 317 morti, un dato in aumento ma ben lontano dai 3.000 decessi al giorno nella primavera dello scorso anno. Il bollettino aggiornato parla di un totale di 621.578 vittime. Sul fronte della campagna vaccinale, secondo le autorità sanitarie, circa il 70% della popolazione ha ricevuto due dosi di un vaccino anti-e 25 milioni di persone anche la terza. Questa settimana sono iniziate nel Paese, con una popolazione di oltre 210 milioni di persone, le somministrazioni ai bambini di età compresa tra i 5e gli 11 anni. L'articolo proviene da ...

