Castelvenere | la presidente del consiglio comunale esprime solidarietà a Venditti

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Prima come donna, poi come rappresentante delle istituzioni, condanno l’inquietante episodio di violenza e intimidazione nei confronti della collega Mariadeldi Telese Terme, per gli attacchi gratuiti ricevuti sui social network”. Così ladeldi, Nicoletta Coletta, commenta le minacce di cui è stata oggetto la collegada parte dei no vax. “Il clima d’odio e questo modo d’agire così vili – continua Coletta – sono inaccettabili in un Paese civile come il nostro. Chi fomenta questo clima di intolleranza così mediocre e bugiardo, che da troppo tempo pervade la nostra società, va ...