Carne in cattivo stato di conservazione: denunciate due persone, sequestrati 300 kg

Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Nel corso del monitoraggio del fenomeno della c.d. peste suina, I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno fermato e controllato un automobile sulla quale viaggiavano due uomini locali, già noti alle Forze dell'Ordine, sequestrando trecento chili circa di Carne di maiale trasportata in pessime condizioni igienico-sanitarie ed ammassata in delle buste dentro confezioni di cartone, nel vano bagagli e sul sedile posteriore ribaltato del veicolo, anch'esso sporco. Venivano quindi segnalati all'Autorità Giudiziaria per trasporto di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed al conducente è stata anche comminata una sanzione amministrava di mille euro per il trasporto di prodotti alimentari con un veicolo inidoneo.

