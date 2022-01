Advertising

iconanews : Barricate a Khartoum, ucciso un manifestante -

Un manifestante è rimasto ucciso nel corso di dimostrazioni antigovernative a, in Sudan: lo riferiscono fonti mediche precisando che i dimostranti avevano erettoin varie parti della capitale, compresa la periferia di Omdourman dove si è verificata l'...... ripristinando sistematicamente lesmantellate dai militari. Ma dopo i morti di lunedì ... Questo dopo che, a novembre, il capo dell'ufficio didi Al Jazeera, Al - Musalami al - ...Un manifestante è rimasto ucciso nel corso di dimostrazioni antigovernative a Khartoum, in Sudan: lo riferiscono fonti mediche precisando che i dimostranti avevano eretto barricate in varie parti dell ...Strade vuote e negozi chiusi oggi a Khartoum, dove migliaia di sudanesi hanno aderito al secondo giorno di uno sciopero per denunciare le uccisioni di dimostranti da parte dei militari dispiegati dall ...