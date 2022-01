Australian Open 2022, Hurkacz eliminato: era già dietro Jannik Sinner in classifica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il polacco Hubert Hurkacz, prima dell’odierna sconfitta agli Australian Open 2022 di tennis, era la testa di serie numero 10 ed era il principale antagonista di Jannik Sinner, numero 11 del seeding, nella corsa verso la top ten delle classifiche mondiali al termine del primo torneo stagionale dello Slam. Le teste di serie del tabellone Australiano rispecchiavano il ranking ATP di lunedì 10 gennaio, utilizzato per formare il seeding degli Australian Open: Hubert Hurkacz si trovava al decimo posto, davanti a Jannik Sinner, che occupava il numero 11 della classifica mondiale, entrambi scavalcati dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro però sapeva già che avrebbe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il polacco Hubert, prima dell’odierna sconfitta aglidi tennis, era la testa di serie numero 10 ed era il principale antagonista di, numero 11 del seeding, nella corsa verso la top ten delle classifiche mondiali al termine del primo torneo stagionale dello Slam. Le teste di serie del tabelloneo rispecchiavano il ranking ATP di lunedì 10 gennaio, utilizzato per formare il seeding degli: Hubertsi trovava al decimo posto, davanti a, che occupava il numero 11 dellamondiale, entrambi scavalcati dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro però sapeva già che avrebbe ...

