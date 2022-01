Un’ora sola vi vorrei: un nuovo appuntamento con il programma di Enrico Brignano. Gli ospiti (Di martedì 18 gennaio 2022) Enrico Brignano conduce il quarto appuntamento stagionale con il suo divertente show della durata di Un’ora nel quale intrattiene il pubblico facendo leva sulla sua grande ironia per trattare i temi di attualità di questi giorni. Nella nuova puntata di Un’ora solo vi vorrei, che va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 18 gennaio 2022, il conduttore rifletterà sull’operato dell’uscente Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per affrontare il lungo saluto ad uno dei presidenti più amati di sempre. Come al solito non mancheranno gli ospiti di cui tra tutti spicca sicuramente l’apprezzata Gaia, cantante resa famosa dalla vittoria del circuito di Amici, che sarà in studio per cantare i suoi grandi successi. Un’ora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)conduce il quartostagionale con il suo divertente show della durata dinel quale intrattiene il pubblico facendo leva sulla sua grande ironia per trattare i temi di attualità di questi giorni. Nella nuova puntata disolo vi, che va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 18 gennaio 2022, il conduttore rifletterà sull’operato dell’uscente Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per affrontare il lungo saluto ad uno dei presidenti più amati di sempre. Come al solito non mancheranno glidi cui tra tutti spicca sicuramente l’apprezzata Gaia, cantante resa famosa dalla vittoria del circuito di Amici, che sarà in studio per cantare i suoi grandi successi....

