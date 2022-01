Sudan, continuano le proteste contro il golpe militare: altri 7 morti, sono 71 dal 25 ottobre (Di martedì 18 gennaio 2022) sono settimane di tensione in Sudan. Da quando il generale Abdel Fattah al-Burhan ha compiuto il colpo di stato lo scorso 25 ottobre, il Paese continua a vivere giornate di violenza. Lunedì 17 gennaio per la prima volta, secondo quanto riferiscono media locali, le forze di sicurezza hanno mostrato armi pesanti come le mitragliatrici montate su veicoli. Nella capitale Khartoum migliaia di manifestanti sono scesi nelle piazze per contestare il colpo di stato militare e chiedere la transizione verso un governo civile. Per disperdere i presenti, che hanno aggirato i controlli, sono stati impiegati anche cannoni ad acqua, lacrimogeni e bombe assordanti. Secondo quanto riportano alcuni attivisti, i militari hanno aperto anche il fuoco con proiettili veri sui dimostranti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022)settimane di tensione in. Da quando il generale Abdel Fattah al-Burhan ha compiuto il colpo di stato lo scorso 25, il Paese continua a vivere giornate di violenza. Lunedì 17 gennaio per la prima volta, secondo quanto riferiscono media locali, le forze di sicurezza hanno mostrato armi pesanti come le mitragliatrici montate su veicoli. Nella capitale Khartoum migliaia di manifestantiscesi nelle piazze per contestare il colpo di statoe chiedere la transizione verso un governo civile. Per disperdere i presenti, che hanno aggirato illi,stati impiegati anche cannoni ad acqua, lacrimogeni e bombe assordanti. Secondo quanto riportano alcuni attivisti, i militari hanno aperto anche il fuoco con proiettili veri sui dimostranti, ...

