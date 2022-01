Stretto di Messina | ordinanze Sicilia e Calabria | In traghetto basta il green pass base

Advertising

Adnkronos : Messina, sindaco Cateno De Luca inizia sciopero fame contro #greenpassrafforzato per attraversare Stretto. #ultimora - fattoquotidiano : Green pass, il presidente della Regione Sicilia Musumeci firma l’ordinanza: “Anche senza si può attraversare lo Str… - Agenzia_Ansa : Ordinanza di Musumeci, traghetti da Messina senza Green pass. Anche chi ne è sprovvisto potrà attraversare lo Stret… - Loestestest : RT @valy_s: #Covid19 #Musumeci non avendo ricevuto risposte da #Speranza, firma ordinanza: possibile attraversamento dello Stretto di Messi… - riggio_carla : RT @Musumeci_Staff: Dalle 14 di oggi è consentito anche ai passeggeri privi di #greenpass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo St… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretto Messina

Sicilia e Calabria sfidano il governo e consentono di attraversare lodisenza il super green pass , basterà il green pass base . Le ordinanza firmate dal governatore siciliano Nello Musumeci e da quello della Calabria Roberto Occhiuto stabiliscono che ...... Giovanni Scavello, Giovanni Caruso insieme ai consiglieri municipali Giuseppe Cucinotta e Nunzio Signorino esprimono le loro preoccupazioni in merito agli spostamenti sullodi'Il ...Dopo le polemiche e le proteste, Occhiuto segue il governatore della Sicilia alleggerendo le misure per attraversare lo Stretto ...La mossa che scavalca il governo: "Metto fine a un'ingiustizia". Dalle 14 di oggi via libera anche per chi non è vaccinato. Nuove norme a bordo ...