Sileri | Toccato il picco | poi possibile allentamento delle misure

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Toccato

Verosimilmente abbiamoil picco e assisteremo a breve a una decrescita dei casi e questo consentirà di rivedere le misure". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ...Verosimilmente abbiamoil picco e assisteremo a breve a una decrescita dei casi' e questo consentirà di rivedere le misure, ha detto. 'Dobbiamo prendere ciò che facciamo' con le misure ...Il sistema dei colori? “Fondamentale per un controllo della pandemia”. Il bollettino? “Rimane, ma da comunicare al meglio”. Sull’autotesting: “Potrebbe essere il futuro” ...Il bollettino Covid quotidiano per ora non cambia, ma andrà comunicato meglio. Omicron è meno grave, il picco potrebbe essere vicino o già alle nostre spalle, ...